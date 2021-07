Emotsionaalne väärkohtlemine, vägivald ja nartsissism – tänapäeva inimühiskonna nähtamatu elevant 

VAIMNE VÄGIVALD: Emotsionaalse väärkohtlemise keskkonnas ja haigetes suhetes elamine on paljude inimeste jaoks igapäevane kogemus, mida on raske lõpuni teadvustada ning lõpetada. Foto: Vida Press

Ühiskonnana oleme me praeguseks jõudnud arusaamise ja hoiakuni, et füüsiline vägivald ning seksuaalne väärkohtlemine pole inimsuhetes normaalne, vaid on ebaterve. Seejuures tolereerivad kahjuks paljud inimesed suhetes vaimset ja emotsionaalset väärkohtlemist ning vägivalda, oskamata seda kuidagi parandada või ettetulevaid olukordi ja inimsuhteid muuta.