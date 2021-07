Uuritakse seoseid koroonaviiruse ja erektsioonihäirete vahel 

Arstid ja terviseeksperdid uurivad, kas Covid-19 võib tekitada kestvaid erektsioonihäireid, vahendab Los Angeles Times. Kuigi koroonaviirust põdenud mehed on arstile kurtnud, et peenis ei taha enam enne sängisambat püsti seista, leiavad eksperdid, et põhjapanevaid järeldusi nii väheste andmetega veel teha ei saa. USA-s Clevelandis asuva kliiniku uroloog, doktor Ryan Berglund sõnas, et andmeid on vaja koguda samasse vanusegruppi kuuluvatelt meestelt, kellel on ka sarnased tervisenäitajad.