KASUTA AEGA EFEKTIIVSELT! Kuidas jõuda rohkem? 

Edukas ajamajandus nõuab eesmärkide seadmist. Kui sa tead, mida on vaja saavutada ja mis täpselt tuleb ära teha, on töö märksa lihtsam. Jättes eesmärgid seadmata, leiad end sageli tegelemas mitme asjaga korraga, millest mõnel pole ehk vähimatki tähtsust. Sageli jäetakse eesmärkide määratlemine tegemata juba sellepärast, et see nõuab aega ja analüüsimist. Kuid pea silmas, et see lisapingutus säästab sulle hiljem suure hulga aega.