Armastatud näitlejanna Mari Lill lahkub Eesti Draamateatrist: "Eks ole tehtud ka, see oli mu enda soov." 

Aastaid Kuusalu lähedal Andineemel koos näitlejast abikaasa Tõnu Tammega elav Mari on selles suvises leitsakus tulnud pealinna, et lasta oma Škoda remondimeestel üle vaadata. Töö võtab aega ligi kolm tundi ja see on täpselt paras aeg, et Kadriorus üks põgus jalutuskäik teha.