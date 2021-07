Kiri toimetajalt 

Juba poolteist aastat Naistelehe podcast’i Mõttekoht saateid purki püüdes on kõlama jäänud mitmeid mõtteid, mis korduvad saatest saatesse. Üks neist ütleb, et mõttemaailmaga saab mõjutada oma elu ja vaimset tervist. Praegusel ajal, mil uuringud räägivad järjest sellest, kuidas jonnakalt kestev koroonaaeg on pannud korraliku põntsu vaimsele tervisele, on seda paslik meelde tuletada.