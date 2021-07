Hanna-Liina Võsa: „Iseenda sisemise kompassi vastu ei saa.“ 

Aprilli algul 40. sünnipäeva tähistanud Hanna-Liina tõdeb, et kuigi pika vinnaga, sirgus tema puhul tütarlapsest naine alles nüüd. Koos selge teadmisega, mida endalt ja teistelt tahta. Pühendunud viimased viis aastat kogu hinge ja armastusega omanimelise muusikakooli edendamisele, kumas ikkagi justkui läbi udu, et mingisugused suured muutused on tulemas.