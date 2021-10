Spordikommentaatori õudusunenägu: kohe on eeter, aga ei tea mängijate nimesidki 

TV3 sporditoimetaja Kalev on kodukanalis spordisündmusi kajastanud ei rohkem ega vähem kui 23 aastat. Neist 13 on ta võistlusi kommenteerinud. Kui arvestada, et aastas koguneb kommenteerimistunde 150, siis korrutades selle 13 aastaga, saame vastuseks 1950. Jagades selle ööpäevadeks, teeb see peaaegu kolm kuud katkematut jutuvada.