Tuhande palega naine, saladuslik Mura 

„Kuna Mura lugu ja elu on võimas, huvitas mind, kuidas Venemaa dramaturg seda näeb. Pealegi oli Mura pikki aastaid lähedalt seotud Vene suure kirjaniku Maksim Gorkiga,“ räägib Meos. „Ja ongi hoopis teistmoodi lähenemine, sest lavastus pole niivõrd Murast kui muusast, kellest on ammutanud inspiratsiooni nii kirjandusklassikud kui ka spioonilugude kirjutajad.“

Endla teatri näitleja Jane Napp ütleb samuti, et mängib hoopis muusat, „kes ilmutab end vahepeal Murana oma kunstnikule, keda on vaja tema loomingulisel teel suunata ja toetada.“

Jane sõnul köidab teda parunessi elujanu ja julgus. „Imetlen naisi, kes jäävad patriarhaalses ühiskonnas naisteks. Mura elas oma elu jooksul mitmeid elusid, kuid ei tohi unustada, et ta oli ka lihtsalt inimene. Kahtlemata tugev isiksus ja tänu oma naiselikule energiale ning tarkusele oli Mura mõnelegi muusaks. Kuid mulle tundub, et kõike, mida teised tema kohta, või ükskõik kelle kohta räägivad, ei tasu alati tõepähe võtta. Mitte et ma seaksin kahtluse alla, et tegemist oli unikaalse inimesega. Seda ta kindlasti oli.“