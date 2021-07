Kuus märki, et petad oma kallimat emotsionaalselt 

See inimene võtab sinu mõtted lihtsalt üle. Samuti võib juhtuda, et sul on raske keskenduda millelegi muule kui temale. Ta on sinu mõtetes, kui hommikul ärkad ja õhtul magama lähed. Kui riietud, mõtled ta peale, et panna selga täpselt need riided, mis talle meeldiks, lootes, et ta märkab sinu välimust.