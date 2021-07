Uus trend: püsipartneri asemel nutiseade 

Samasuguseid tulemusi on saadud ka Lääne-Euroopas, samuti Jaapanis läbiviidud küsitlustest. Uurijad seletavad noorte seksihuvi vähenemist ka majandusliku olukorra halvenemisega ning hoogsalt suurenenud arvutimängude mängimisega. „Noored on muutunud palju kodukesksemateks. Istutakse netis ja mängitakse arvutimänge selle asemel, et sõpradega välja minna,“ kommenteerib uuringutulemusi soome seksuoloog Osmo Kontula Helsingin Sanomates.