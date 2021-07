Prantsusmaa lubab lesbidele katseklaasiviljastamist 

BBC Newsi teatel on LGBT-rühmitused nõudnud vallalistele naistele ja lesbipaaridele võrdset viljatusravi heteropaaridega juba 2013. aastast, mil Prantsusmaa seadustas samasooliste abielu. Seni on paljud prantslannad käinud katseklaasiviljastuseks Belgias ja Hispaanias, mis võib olla väga kallis. Uus seadus toob Prantsusmaa ühele pulgale veel kümne Euroopa maaga, aga ka Ühendkuningriigiga. Lisaks Belgiale ja Hispaaniale on üksikutel naistel ja lesbidel õigus kunstviljastamisele Soomes, Taanis, Iirimaal, Luksemburgis, Maltal, Madalmaades, Portugalis ja Rootsis, väljaspool Euroopa Liitu Islandil ja Norras.