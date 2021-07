Kuidas põrgupalavuses seksida? 

Ennekõike soovitab Red viia intiimtoimingud vannituppa ning seksida jaheda duši all. „Tunnete end lõpuks puhtana, värskendatuna ja lähedasena.“ Duši all võib käia ka enne seksi. Palavaga sobivad imehästi koerapoos ja seks püstijalu – esimese puhul on vähe „nahk naha vastas“-kontakti, teise puhul pakub lisakosutust jahe sein. Mõnusat jahedust pakub ka seksimine põrandal või muul jahedal pinnal, näiteks marmorist kapipealsel. Eksperimenteerida võib ka jääkuubikutega või panna voodiriided enne armuakti sügavkülmikusse.