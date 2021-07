Kiri peatoimetajalt 

Vanarahval oli ikka alati ja kõiges õigus. Nagu selleski, et veri ajab rähnipoja puu otsa. Mida muud oskakski kosta tänase kaaneloo peale, kus armastatud näitlejanna Piret Kalda tütred kõnelevad sellest, kuidas nad on sattunud käima ema jälgedes. Aga eks see olegi vist loomulik? Proovid, lava, filmid – kui laps ikka kõige selle sees üles kasvab, siis see ongi ju tema maailm.