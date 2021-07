VÄÄRT NÄPUNÄITED! Staarid jagavad nippe, kuidas enda naha eest hoolitseda 

Cruzi sõnul on ta parimad ilunõuanded saanud oma emalt. „Ta ütles alati, et peaksin tervislikult toituma ja korralikult puhkama. Mäletan, et ta korrutas pidevalt ühte ja sama: sööge köögivilju ja minge normaalsel ajal magama,“ avaldab ta. „Toona see jutt tüütas mind, aga nüüd räägin oma lastele samu asju.“

Põhjus, miks Aniston pole „Sõprade“ ajast päevagi vananenud, on segu mikrovoolude teraapiast, mis on tema sõnul nagu „väike treening su näole“, ja laserravist. „See on suurepärane värskendus ja taastumisaeg on minimaalne. Sa ei näe pärast protseduure välja nagu kooritud tomat.“

Berry jaoks on väga oluline jume. „Pole tähtis, mis vanuses sa oled, sa näed alati parem välja, kui su nahk on veidi niiskem, mitte liiga kuiv. Mul on olnud aegu, kui tahtsin, et mu nägu oleks väga matt ja kasutasin seetõttu palju puudrit, aga siis avastasin, et see polnud just kõige ilusam,“ tõdeb ta. „Enne meigi tegemist pihustan näole roosivett ja lasen sellel kuivada. See hoiab mu näonaha niisutatuna ja tunnen, et näen välja palju nooruslikum ja värskem.“