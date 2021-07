Unistad pikkadest kiharatest? Viis nippi, kuidas seda saavutada! 

Alena ei kammi kunagi juukseid siis, kui need on märjad, sest nii on neid lihtne kahjustada. Kuid kui ta juuksed on kuivad, harjab ta neid kaks kuni kolm korda päevas. Kammimise hõlbustamiseks kasutab ta juuksespreid või -õli. Kasutada võiks kvaliteetseid puidust tehtud kamme, mis sobivad suurepäraselt pikkade ja paksude juuste harjamiseks.