Just see on sõna, mida peaksid kallimaga suheldes vältima! 

Näiteks selle asemel, et öelda „Sa oleksid pidanud teadma, mida ma mõtlen“, võiksid proovida „Ma tahaksin, et saaksid minust rohkem aru“. Või selle asemel, et öelda „Sa ei tohiks nii kiiresti sõita“, ütle „Ma tahaksin, et sa võtaksid tempo maha“.

See on lihtne vahetus, kuid dr Bernsteini sõnul aitab see lahti saada häbitundest, mis mõjub suhtele väga halvasti. „Kui oled tähelepanelik, saad oma mürgistele mõtetele õigel ajal jaole ja muuta neid selliseks, et see ei tee sinu suhtele kahju.“