Lugejakiri | Hotellitöötaja rõõmud: tuba oli täis kasutatud mähkmeid, vann veritses ja voodilinad olid plekilised 

Leidus neid kliente, kes eelistasid voodi asemel magamist vist vannis, sest vähe polnud olukordi, mil kogu kupatus voodist oli vanni tiritud. Loomulikult ka sinna jäetud! Saiakesed ja viinerid linade vahel polnud mingi uudis! Ükskord pidin ise šoki saama, sest vannituppa astudes oleks nagu suurem seatapmine sealt üle käinud. Seintel verised jäljed ja põrandal loigud, aga vann veel kõige hullem. Ma ei kujuta ette, mis seal tehtud oli või millega, aga normaalne see pole! Vesi ei läinud sellest vannist kah alla. Käisin veel kangemat ainet otsimas, et seda haiget laga sealt kokku ja puhtaks saada. Koju minnes oli endal päris hull peavalu ja ajas iiveldama. See vaatepilt ja selle koristamine- jube!” meenutab Mai kogetut.

„Kui mõni ei oska harja kasutada, siis ega too ei õpi vist kunagi. On pikemalt peatujaid, kelle triipe käidki igapäevaselt küürimas. Nad ise sellega rahul ega tunne mingit ebamugavust. Prügikastid on ka tubades olemas, aga on teatud sort inimesi, kes ei pea neid vajalikuks. Midagi ei ole vaja või kuulub prügi hulka- viskab selle suvalisse kohta maha. Kas voodisse, lauale, vaibale või kasvõi seifi. Voodilinade vahelt võis veel varasemalt leida igasugu plekke, aga praegused külastajad teevad osad ise suisa voodi hommikul lahkudes ära. See tuleb küll meie mõistes üle teha, aga tõesti – mõne toa puhul mõtled, kas seda üldse kasutati. Kolleegidega oleme arutanud, et ise tahaks hotellist lahkudes, et jääks endast ikka enam-vähem normaalne olukord maha, aga paljudel on sellest ükskõik.”