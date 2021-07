Lugejakiri | Häiritud paarike: mees jõi õlut ja lükkas lapsekäru- meie nii ei teeks! 

„Sul on pere ja maimuke, kes vaatab sinu kui eeskuju suunas. No miks sa pead perega jalutades õlut kaanima?! Kui on janu, siis joo vett! See kontrast mõjus kohe väga. Isegi mu elukaaslasele, kes jalgpalli vaadates armastab samuti õlut juua. Ta kommenteeris, et isana võiks ju prioriteedid olla juba paigas. Minu teada ei tohi avalikus kohas, mida ka tänav on, niisama lihtsalt õlut juua,” meenutab Egle kogetut.

„Ma saan aru, et mõne arust ma niisama norin ja jorisen siin, aga mind häiris see olukord. Kui isal pole isegi avalikus kohas mingeid piire ja eetilisust, siis mis toimub veel kodus?! Millise õpetuse annab ta tuleviku tarbeks oma lapsele? Kas see mees ei suutnud tõesti oodata, millal jõuab koju ja saab purgi avada?! Või oleks võinud linnas mõnes kohvikus selle rüüpe ära teha. Ja see ahne loks, kuidas ta seda õlut jõi. Võeh... Kui janune, siis tuleks ikka vett juua – eriti sellise kuumaga! Ma loodan, et see pereisa oli haruldane juhtum. Veelgi parem – äkki ka tema tegi seda väga erakordsel põhjusel sel ühel ja ainsal korral. Arutasime ka elukaaslasega, et kui meie perre peaks lisa tulema, siis ei käiks lapsega jalutamine ja alkohol kindlasti omavahel kokku.”