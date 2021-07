Lugejakiri | Üllatuslik avastus: vanaemal on pangaarvel suured summad varuks 

„Ma olen neid petulugusid kuuldes alati mõelnud, et kus vanainimestel see raha ometi niimoodi olla saab, aga nüüd üllatusin ka ise. Vanaema sõbranna rääkis, et tahab minna taastusravile või võimlemisse, et uurib perearstil, kas too saab saata. Siis läks rahale jutt, et ise minna ja maksta on liiga kallis, aga jõud on ihust kadunud, et arst peaks ikka taastusravi määrama. Ja siis see sõbranna ütles, et ega ta sente igapäevaselt veeretama ei pea, et tal on „raamatule„ kogutud 2000 eurot. „Raamatuks“ pidas ta pangaarvet. Mu vanaema vastas talle pooleldi sosistades, et ega too pole ainuke, et ka minu memmel on arvel 2000 eurot. Lisas veel, et mitte niivõrd endale, aga kui lastel või lastelastel peaks vaja minema. Ma olin sõnatu. Kuidas ka minu memmel on arvele selline summa korjatud?! Ma ei oleks seda iial uskunud! Memmel kulub rohtudele ja korterile päris korralik summa. Samas armastab ta hästi süüa- teeb ise suppe ja praade, küpsetab pirukaid ja kooke- see kõik ju maksab! Ja pension ei ole tal väga suur. Millest ja kuidas ta on koguda suutnud?! Ise mõtlesin, et kas keegi meie sugulastest on temalt siis abi palunud, et miks ta lapsi ja lapselapsi mainib. Mina ei ole memmelt midagi palunud. Kui ülikoolist vaba ja tema juures olen käinud, siis ta alati mu lahkudes surub mulle küll raha pihku. Ma olen tagasi andnud, aga ta kavalpea suskab selle mulle kotti või taskusse. Muretseb, et mul kõht tühjaks koolis ei jääks. Väga hooliv ja armastav on,“ kirjutab Merike ja lisab: „Pärast seda kuuldud vestlust – enam ma isegi ei imesta ega kahtle, kuidas eestlastel võib kuhugi sukasäärde või pangaarvele olla mingi suuremad summad kogunenud. Ja ju seetõttu need petturid on ka leidnud hea võimaluse, kuidas inimestelt see ära võtta. Kurb, kui mõni memmeke tõesti kogub ja keegi tema vaeva lihtsalt pihta paneb. Ma ise plaanin ka vanaemaga need teemad üle käia, et ta võõrastele mingeid koode ja kaarte ei usaldaks. Kui ta sellest juba bussis rääkis, siis võib ka mõnele võõrale rääkida või usaldada.“