Lugejakiri | Mures sugulased: värske ema ei lasknud beebit vaktsineerida 

„Praegu elavad kõik vaikselt hirmus, et varsti tuleb koroonaviiruse järgmine laine, aga tema ei lase last ka palju kauem kasutuses olnud vaktsiiniga kaitsta. Mu ema oli seda kuuldes nii hämmingus, et võttis ka õhtu jooksul korduvalt selle teema üles ja väljendas muret. Aga vennanaine on veendunud, et vaktsiin beebile on ohtlik. Ja haigusi annab ilma selleta ka vältida. Ta lihtsalt hoiduvat võõrastest inimestest. Eriti imestama paneb see, et samas tahavad nad talvel minna välismaareisile. Kuidas ta seal mõtleb imikut võõrastest eemale hoida? Võtab eralennuki või... Väga lühinägelik suhtumine oma lapse tervisesse. Vennalt uurisin seltskonnast eemal, et kas talle sobib, et laps vaktsineerimata jääb. Avaldas lootust, et äkki ikka tulevikus on naine nõus laskma süstima. Saan ju aru, et ta ei taha ka enda armastatuga tülli minna, aga vastutus lapse ees peaks olema olulisem,” leiab Maarika.