Lugejakiri | Naine kurdab: mees kipub voodis ligi ka 30 soojakraadiga 

„Oleme teist aastat abielus ja saan aru, et eks endiselt on veel neid õnnehormoone ja liblikaid, mistõttu meie suhe palju romantilisem on. Käime koos kohtingutel ja naudime omavahel olemist, aga alates maist on tekkinud meie vahele mõned tülid ja arusaamatused,” kirjutab 30aastane Triin.

„Nüüd on niivõrd kuumad ilmad, et ma ei taha mehega enam isegi suudelda. Aga temale mõjub see temperatuur hoopis teisiti – kasvõi iga päev valmis nahistama! Ma ei ole mingi vingats, aga midagi erutavat pole ligastest kehades, mis tilguvad nagu rikkis kraanid. Mind see ei eruta,” kurdab naine.

„Oleme jõudnud selleni, et süüdistab mind petmise ja selles, et ma teda ei armasta. Ma lihtsalt ei julgevat seda talle öelda. Aga ei saa aru, et selle kuumaga lihtsalt ei jaksa ja ei taha kallimaga koos higipiisku jagada ja seksida – seda ei usu! Näeb tonti seal, kus seda pole!“ kirjutab Triin ja selgitab: „Meil on toas ventilaator, aga see piisavalt jahutust ei paku. Jälle ma otsivat vabandusi, et temast eemale hoida. Ma kolisin voodist põrandale magama, sest seal on öösel palju jahedam. Jälle mina süüdi, et tahan eraldi magamisaset. Aga mehele meeldib kaisus magada ja seda ka kuumaga. Minu jaoks tähendab unetuid öid. Nii palav on! Ma tahan ikka oma meest, aga selle kuumaga ihu ja hing ei suuda sellele lihtsalt mõelda.”