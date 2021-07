Lugejakiri | Üürnikust jäi maha must tualetipott ja ninakollidega kaetud diivan! 

„Läksin päeval, mil olime üürnikuga kokku ju leppinud. Seega ta teadis, et nüüd tuleb korter tagastada ja see peaks olema puhas ning korras. See oli lepingus ka kirjas. Astun sisse ja esimesena märkan pesemata põrandat, pesemata uksi ja seina – no kaugele paistab ära, et koristamata. Pliit ja ahi olid süsimustad. Ma ei liialda- tõesti olid süsimustad! Külmiku alt voolas mingi vedelik, mille kõrval olid punased plekid - eeldan, et maasikatest. Ja üürnik endaga väga rahulolev ega märka justkui üldse, et midagi on nihu,” kirjeldab Siiri ja lisab, et kõike ei hakka kirja isegi panema.

Siiri sõnul üritas ta üürnikule selgitada, et midagi on nagu tal enne lahkumist veel tegemata, aga üürnikuks olnud naine olla lihtsalt vabandanud ja kiirustanud alla, et kolimisauto ootama ei peaks.

„No füüsiliselt ma talle ette kah seisma ei läinud,” kommenteerib ta.