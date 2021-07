Lugejakiri | Magistrikraad käes, aga tööle ei saa - isegi koristajaks ei võeta! 

„Lõpetasin aasta eest jälle ülikooli ja minu teekond õpetajahariduses sai ülikoolis magistridiplomiga ilusa lõpu. Läksin õpetajana tööle, aga selgus, et see pole ikkagi amet mulle. Mõtlesin, et reisin ja naudin aastat niisama, et siis edasi vaadata. Siis tuli koroona vahele ja kõik jäi teostamata. Proovisin leida ajutist tööd, aga kui CV saadan, siis vaadatakse mu haridust ja ongi kõik – ma ei sobi. Tahtsin minna klienditeenindajaks, kus mind isegi vestlusele kutsuti. Ja enamus juttu käis mu magistrikraadi ümber. Neil olevat küll töötajaid, kes ülikoolis käivad, aga siis ongi tööl seni, kuni kool saab lõpetatud. Imestatakse, et miks ma erialasele tööle ei lähe, et õpetajatest on suur puudus. Selgitamine ei aita, et tunnen, et pole mulle ikka päris. Vähemasti mitte praegu. Vaadatakse mind nagu totakat, et miks magistrikraadiga tahab tulla teistele toitu viima ja laudu koristama, aga ma tahan ju lihtsalt mingit tööd leida. Ka infoletti ei peetud mind sobivaks. Mõned korrad on ka suisa öeldud, et ma ei jääks neile tõenäoliselt kauaks ja olen liiga ülekvalifitseeritud. Ma tahan lihtsalt tööd teha,” kirjutab Veronika.

„Ta proovis leida tööd isegi ühes koristusfirmas, kus väga ootamatult teatati, et sobiv inimene on leitud. Ju ma jälle ei sobinud. Olen mõelnud, et äkki peaks kodukoristusfirma looma, sest sotsiaalmeedias pidevalt otsitakse kedagi, kes tuleks ja elamise ära koristaks. Ma võiksin ise koristada ja tulevikus ehk inimesi enda alluvusse palgata. Hetkel tunnen, et hariduse tõttu mind diskrimineeritakse. See, et olen õpetajaks õppinud – ega ma sellega pole kaotanud oskust tolmulappi käes hoida ja põrandaid pühkida!“

Veronika sõnul teeb meele kurvaks ka see, et sageli ei anta mingit tagasisidet.