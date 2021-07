Lugejakiri | Piinlik olukord: lapsevankriga jalutanud mees jõllitas võõra naise tagumikku 

„Käisime mehe ja meie 3kuuse beebiga jalutamas. Laps oli kärus ja mees lükkas seda. Mulle helistas sõbranna ja ma jäime seisma, et saaksin kotist telefoni kätte. Mees sättis lapse asendist vankris ja ma samal ajal tegin selle lühikese kõne ära. Siis nägin aga miskit, mis mind väga häirima jäi,” kirjutab Maarja.

„Ma ei ole üldse niivõrd armukade inimene, aga seekord ületas see minu jaoks mingi olulise piiri. Ma nägin, kuidas mu mees hoiab küll süles meie last, aga pilk jõllitab meist mööduva naise tagumikku. No kohe väga konkreetselt jõllitas. Nagu mingit komöödiat oleks vaadanud – kael jäi paigale ja pea pöördus möödunud naise suunas. Pilk madalal ja piidlemas tolle naise kumerusi. Uskumatu! Ma võin veel mõista, kui teeb seda üksi olles, aga minu ja lapsega jalutades - jultumus!”

Maarja sõnul oleks ta mehele kõrvakiilu andnud, kui too poleks parajasti beebit hoidnud.

„No seda võin öelda, et jalutuskäik jäi lühikeseks ja läksime ära koju klaarima. See vabandus väga ei toimi, et kogemata pilk läks ekslema. Minu arust on alandav, et ta vahib teisi, kui on välja oma lapse ja naisega. Vastik!,” on naine oma mehes pettunud.