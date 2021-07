Lugejakiri | Lemmikloom on kadunud! Miks jäetakse kass lahtisele aknale või rõdule?! 

„Kas kass peab istuma lahtisel aknal või rõdupiirdel? Mis paneb meid uskuma, et ta alla ei hüppa või ei kuku?! See, et seni seda juhtunud ei ole – see nüüd küll tagalat ei kindlusta! Ma võin veel mõista, et inimesed õhutavad tuba ja aknad paokil, aga lahtisele aknale kassi lastes oledki teinud valiku, et võid oma lemmikust ilma jääda. Väikest last sa ju ka ometigi aknale ei jäta?! Miks me ei taga loomadele turvalist elu ja turvatunnet? Kass ei taha turvalisest kodust tänavale müra sisse sattuda. Ja pärast otsitakse, et mu arg kiisu on kadunud. Hea, et vähemalt otsitakse, aga muidu on see olukord ikka kurb. Mõtlen sellele iga kord, kui mõnel rõdupiirdel lösutavat kassi näen,” selgitab naine muret loomade pärast.