Aiapidu ootab – mida kanda, kuidas sättida juukseid ja kuidas teha meik? 

Kui juustele uue värvikihi andmiseks aega enam pole, soovitab juuksur Kristiina Sööt lasta vähemalt sügavniisutava salongihoolduse teha. „See annab juustele värskema ilme, läike ja elastsuse. Seejärel saab iga juuksur hakkama föönisoenguga, et anda juustele kohevus ja hoidvus kogu peoks. Suvisele aiapeole on föönisoeng ideaalne – juuksed on sätitud ja säravad ning suvetuule käes kerged ja lendlevad. Aiapeo puhul võiks olla pigem lihtne ja sätitud soeng, mitte rangelt viimistletud ja korrektne.“