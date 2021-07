Difuusor puhub kiharatesse lokid ja lained 

Foto: Erki Pärnaku

Paljudel meist on sahtlipõhjas suur ümara peaga juuksekuivati otsik, aga sellest, kuidas seda kasutada, pole aimugi! Nüüd on paras aeg see välja otsida, sest tuulesuunaja, nagu Eesti Iluteeninduse Erakooli koolitaja Eve Palo difuusorit nimetab, toob välja just sellised lokid, mida praegu igas iluajakirjas imetleda saab.