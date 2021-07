Sügava liitpuudega tütre ema: soovin nii väga, et temast oleks saanud täisväärtuslik inimene koos kõigi võimalustega 

ALATI KOOS: „Kõik need saatuselöögid on mind õpetanud väärtustama iga hetke, milles ma viibin. Kasvõi seda, et saame koos värskes õhus jalutada,“ ütleb Tea. Kuna Britney ei talu väga valgust ega päikest, tuleb seetõttu päikeseprille kanda.