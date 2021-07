Inimesed PIHTIMUS | Suure südamega Ene hakkas teist korda kasuvanemaks, kui suuremad pesast välja lennanud olid Maire Kõrver , täna 09:05 Jaga: M

GALERII

Enel on Liisiga kokkulepe, et kui tüdruk tuleb teistest varem koju, vaatab ta, kas pere kahel koeral ja kiisul on juua. Kui armastad, siis ka hoolitse! Foto: Tiina Kõrtsini