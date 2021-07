Unistus vanemast õest täitus! Kolmest õest filmi teinud Marianne Ostrat leidis ise samal ajal oma vanema sõsara 

Marianne on läbi oma karjääri tajunud, kuidas tema elu ja parasjagu käsil olev film on sünkroonis. Kuidagi on juhtunud nii, et filmis käsitletavad teemad on ka produtsendi enda elus aktuaalsed või siis varsti muutuvad selleks. Filmiprojekti valides ei lähtu Marianne siiski teadlikult filmi teema seotusest enda eluga.