ARMAS ESE | Imeline nukk ookeani tagant 

Viljel on hea meel, et kallis mälestusese nii edukalt noorenduskuuri läbis. Foto: Tiina Kõrtsini

Vilje Kaldalu (66) kodus on tagasi mänguasi, mis saadeti talle kolmandaks sünnipäevaks Ameerikast. See on liikuvate silmade ja liigeste, pehmest materjalist käte ja elutruude juustega nukk, mis oli siin tõeline imeasi.