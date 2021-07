TIIU KAANELUGU | Epp Maria Kokamägi: „Vahel pintslit võttes tahaks sõrmed hoopis mulda pista“ 

Parasjagu on see aeg, kui vanas mereäärses talumajas on õnnis vaikus. Lapselapsed Elsa Johanna (9) ja Anita Astrid (6) on läinud ratsutama, kaheaastane Aksel Aleksander magab. Kolm koera ja kaks kassi ajavad omi asju. Majas on vaikne.