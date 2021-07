Dilaila kolumn | Vein ja pisarad 

Enivei, sain eile õhtul sellise sõnumi: „Ma ei suuda uskuda, et sa mind niimoodi reeta võisid! Ja et ma sellest niimoodi teada pidin saama! Arvasin, et oleme sõbrannad!“ Kuna mul seda numbrit telefonis polnud, vastasin: „Sorri, kes sa oled?“ See lisas loomulikult õli tulle. Tuli välja, et tegu oli tibiga, kes oli hiljuti meie majja kolinud. Mu parim sõbrants elab samuti minu kandis ning sattusime selle tibiga kord koridoris rääkima. Vesteldes leidsime, et võiksime millalgi koos veiniõhtu teha.

Järgmisel õhtul oli sõbrants teel minu poole, veinipudel käes, nagu ikka kord nädalas teeme. Too tips nägi teda, jõudis järeldusele, et tegelikult ei meeldi ta meile ning me ei kavatsenud teda kunagi veiniõhtule kutsuda, ning hüppas mu sõbrantsile puu tagant kaela. Nojah, nüüd teame vähemalt, keda me kunagi veiniõhtule ei kutsu.