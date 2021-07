Treener Shalini Mody: „Naiste jaoks on nende kuutsükkel justkui suunakaart, kuidas mingeid asju mõtestada ja lihtsamalt elada.“ 

Tegus ja ettevõtlik: Shalini Mody on naistele mõeldud liikumisprogrammi GraceFit looja. Programmi fookuses on treening, tervislik toitumine ja mõnus kogukond. „Näen, kuidas koostegutsemisest võib saada vastuseid, lohutust, rõõmu, leida oma jõu ja tugevuse. Samas pole midagi häbiväärset ka liikumisest saadud heas bikiinivormis,“ räägib ta oma tegemistest, mis on pannud teda ka sügavamatele teemadele mõtlema.