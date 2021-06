TUTVUMISRAKENDUSTE TURVALISUS: mida enda kohta jagada, mida mitte? 

Uurijad leidsid, et tutvumisrakendused on muutunud tehnilisest vaatepuntist turvalisemaks, eriti seoses andmete edastamisega. Kuid need kujutavad endast endiselt märkimisväärset ohtu, kui paljastatakse liiga palju kasutajate isiklikke andmeid, jättes nad haavatavaks selliste ohtude suhtes nagu küberjälitamine ja doksimine.

Tutvumisrakenduste puhul on endiselt probleeme eraelu puutumatusega. Enamik äppe võimaldab kasutajatel registreerida oma konto ühe oma suhtlusportaalikonto kaudu (Instagram, Facebook, Spotify jne). Kui kasutaja otsustab seda teha, täidetakse tema profiil automaatselt selle suhtlusvõrgustiku saidi teabega, näiteks fotode ja profiiliteabega. Samuti kutsutakse kasutajaid jagama sellist teavet nagu nende töökoht või ülikool, kus nad õpivad. Kõik eespool nimetatud andmed võimaldavad hõlpsasti leida tutvumisrakenduse kasutajate sotsiaalmeediakontosid, ja sõltuvalt nende kontode privaatsusseadetest hulgaliselt muud isiklikku teavet.

Lisaks muudavad Bumble ja Tinder kasutajatele oma asukoha jagamise kohustuslikuks. Juurdepääs sellistele andmetele nagu kasutajate asukoht, töökoht, nimi, kontaktandmed jne muudab nad haavatavaks küberjälitamise või isegi füüsilise jälitamise, samuti doksimise suhtes, mille puhul varem privaatne teave avalikustatakse, et ohvrit häbistada või kahjustada.

Kuid paljud rakendused on lisanud tasulisi versioone ja need sisaldavad lisavalikuid – sageli valikuid, mis võivad kasutajate turvalisust suurendada. Näiteks Tinderi ja Bumble'i tasulistes versioonides saate käsitsi paigutada oma asukoha konkreetsesse piirkonda. Kuna konkreetse vahemaa asemel on saadaval ainult piirkond, on kasutaja täpset asukohta palju raskem kindlaks teha.

„Alati on keeruline leida tasakaalu digitaalse kohaloleku loomise ja eraelu puutumatuse säilitamise vahel ning üleminek veebikohtingutele loob veel ühe valdkonna, kus kasutajad peavad kindlaks tegema, milline on nende jaoks parim viis ühenduste loomiseks, kaitstes samal ajal oma turvalisust. Õnneks oleme viimase paari aasta jooksul näinud, et tutvumisrakendused liiguvad õiges suunas, võimaldades kasutajatel turvalisemalt ühendust luua. Need toimivad andmete turvalisuse tagamise nimel ja paljude rakenduste tasulistes versioonides saavad kasutajad näiteks oma asukoha käsitsi määraata või fotosid hägustada. Loodetavasti on need valikud tulevikus kõigis rakendustes tasuta kättesaadavad. Parim, mida kasutajad saavad turvalisuse tagamiseks teha, on olla ettevaatlik nii seoses enda tutvumisprofiilide kui ka vestluste käigus enda kohta jagatavate andmetega,“ kommenteerib Kaspersky turvaekspert Tatjana Šiškova.

Eksperdid soovitavad tutvumisrakenduste kasutamisel turvalisuse tagamiseks järgmist:

• ärge jagage oma profiilis liiga palju isiklikke andmeid (perekonnanimi, tööandja, fotod sõpradega, poliitilised vaated jne)