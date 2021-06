„MÕTTEKOHT“ | Kuidas jõuda unistuste kaalunumbrini ilma pidevalt dieeti pidamata? 

Merlin on ise läbi elanud aja, mil ta oli teistest suurem ning teda välimuse pärast noriti. Ta ei olnud iseendaga rahul ning kannustas end pidevalt muutuma. „Ühel öösel ärkasin vaikselt mehe kõrval üles, nutsin ja tagusin end. Ma olin otsustanud taas dieeti pidada ja libastunud,“ meenutab kiire muutuse ja südame tervenduse terapeut Merlin. Sel ööl otsustas ta enda piitsutamise lõpetada ning leppida sellega, et ta ongi pontsakam.

Siis aga asus ta õppima kiire muutuse teraapiat ning mõistis, et meie toitumisvalikud ja harjumused tulenevad alateadvusest, mis omakorda on mõjutatud meie möödanikust. Ning kui on soov end muuta, on see täiesti võimalik.