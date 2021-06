KATKEND RAAMATUST | Mida teha, kui kõik sõbrad ümberringi äkki lahutama hakkavad? Kas sinu suhe on ikka piisavalt tugev, et vastu pidada? 

„Ega asi polegi ainult seksis, muide,“ ütles Sarah. „See on ainult osa. Asi on neis ... meestes. Nemad on ka teistsugused ja kohtinguäpid on asja ainult hullemaks teinud.“

„Need on kohutavad,“ ütles Sarah. „Kõik on nüüd nii pealiskaudne. Kujuta ette maailma kõige hullemat vallaliste baari, mis on täielikult internetti üle viidud. Mehed ajavad taga mingit ideaalvälimust – sellist välimust, mida nad arvavad, et peaksid tahtma. Ja see ei mängi meie kasuks.“ Ta võttis telefoni kätte. „Te peaks nägema, millised need naised selles kuradi äpis on. Bikiinides kahekümnesed igal pool. Tüdrukud palkavad professionaalseid fotograafe endast profiilipilte tegema. Miks peaks mõni normaalne meievanune mees tahtma minuga rääkida? Ta võib telefoni võtta ja leida minust sada viieteistkümne aasta tagust versiooni.“