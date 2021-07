Näitleja Kersti Heinloo sokisuvi: kui olin üliinspireeritud, ärkasin hommikuti vara ja hakkasin kohe kuduma 

Näitleja Kersti Heinloo koob sokke, inspiratsiooniks on peamiselt tema reisid. Foto: Karin Jaanus

Suvelavastuste proovidesse sõites on Kerstil lõngakorv bussis alati kaasas. Juba kaks kuud on ta iga päev kudunud, et saaks augustiks valmis sokipaarid käsitöö- ja inspiratsiooniraamatusse.