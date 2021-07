Kuidas taltsutada linast? 

Karvade eemaldamine suhkrupastaga on iidne meetod ja teadaolevalt veendus esimesena selle iluprotseduuri tõhususes Egiptuse Cleopatra. Kuna suhkrupasta ei sisalda vaiku ja haarab koos karvaga kaasa ainult sarvestunud kihi, on see meetod tavalisest vahatamisest vähem valus. Nahk jääb siidine, sile tulemus püsib 3–6 nädalat ja tagasi kasvavad karvad on pehmemad. Karvakeste õigeks eemaldamiseks on aga vaja teada paari väikest nippi, mida Tradehouse’i asjatundjad koolitusel õpetavad ja praktiliselt teostavad. Koolitused toimuvad juulis Tartus ja Tallinnas, hind 89.00. Vaata lisaks: Tradehouse.ee