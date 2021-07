Teresa Driscolli teose „Ma jälgin sind“ (Pegasus, 2021) keskmes on Anna, kes kaob pärast sõbrannaga ööklubis käimist kui tina tuhka. Kuigi teda hakatakse kohe otsima, jääb politseioperatsioon toppama. Ka aasta hiljem pole neiust jälgegi. Mures on nii lähedased kui ka sõbrad, aga ka Ella Langfield, kes saab anonüümseid ja ähvardavaid kirju, sest teda süüdistatakse endiselt selles, et ta midagi tookord rongis ette ei võtnud.