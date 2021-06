VÕTA EESKUJU! Neli tegevust, mis kuuluvad Jennifer Anistoni hommikurutiini juurde 

„Mediteerimine on ilmselge. Samuti kirjutan ma üles oma mõtteid. Kui ma seda mingil põhjusel teha ei saa, on mu tuju kohe halvem,“ räägib ta. Ka uurimustest on selgunud, et hommiku teadlikuma alustamisega kaasneb parem päev kui siis, kui pärast silmade avamist kohe sotsiaalmeediasse sukelduda.

Aniston lisab oma hommikukohvi sisse kollageeni, mille kasulikkus on juba loodetavasti kõigile teada. „See on justkui omamoodi rituaal: kohv ja mediteerimine või mediteerimine ja kohv – järjekord oleneb päevast,“ selgitab ta.

Näitlejal on kolm koera – Clyde, Sophie ja Lord Chesterfield – mistõttu on tema üks hommikusi kohustusi ka nendega jalutamine.

Me kõik võiksime esimese tunni või paar veeta hommikul nii, et ei haaraks telefoni, tahvelarvuti või, veel hullem, sülearvuti järele. Seda on küll lihtsam öelda kui teha, aga see on komme, millest Aniston rangelt kinni peab.