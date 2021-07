Lugejakiri | Sõbrannal on ebameeldiv higilõhn 

„Oleme üle 10 aasta sõbrad olnud ja sel suvel tunnen esimest korda, et midagi on sõbrannaga lahti. Oleme varem rannas ja reisidel käinud – isegi sporti koos teinud, aga ei ole midagi sellist kogenud. Nüüd on ikka nii, et ma juba ette kardan hetke, mil ta kätt tõstab või end liigutab,” kurdab Grete, et ta sõbranna higilõhn ei lase olla ega elada.

„Rääkisin talle loo endast, kuidas ma pärast sportimist hullult higistan ja jube ebameeldiv, kui keegi lõhna peaks tundma. Mõtlesin, et ta võtab ka sel teemal kuidagi sõna ja avab end. Või vähemasti äkki kontrollib, kuidas tal on, aga ei. Ta ütles, et tal on õnneks vaja ainult korralikult pesta ja kasutada higipulka. Seal selgus veel üks uus tõsiasi, et kasutab mingit enda tehtud higipulka. Ma kahtlustan, et selles võibki asi olla. See lihtsalt ei toimi! Aga kuidas ma seda talle ütlen?! Nõmedalt kõlab ka see, et lähenen ja põrutan talle, et ta haiseb ebameeldivalt. Kindlasti pole ma ainus, kes seda tunneb. No tahaks ju säästa sõbranna tundeid ja teisi inimesi higihaisust, aga head lahendust pole,” kirjeldab Grete.