USU VÕI ÄRA USU! Selliseid pilte valmistab Lohusuus elav Natalja kalaluudest ja -soomustest! 

Kõik, kes Natalja (63) pilte näevad, üllatuvad esmalt rõõmsalt, seejärel võtab maad vaimustus. Iga hoolega kokku laotud pilt on tilluke meistriteos, igal taiesel püüavad pilke kalaluude ja -soomuste pärlmutripeegeldused. See, et tavaliselt prügimäele jõudvad kalaluud nii ilusad on, tuleb suuremale osale suure uudisena.