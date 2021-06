Kristjan Jõekalda: „Mulle meeldis, et meie peres sai moraali lugemata ja näpuga näitamata tõestada, et isegi pärast lahutust on võimalik sõbralikult läbi saada." 

„Mulle meeldis, et meie peres sai moraali lugemata ja näpuga näitamata tõestada, et isegi pärast lahutust on võimalik sõbralikult läbi saada. Meie kärgperedes tähistati võrdselt kõigi sünnipäevi ja aastavahetustelgi olime koos, ehkki igapäevaselt kõigiga ei lävinud,“ toob ta näiteid. Väino hilisemast abielust sündinud pojast Reinust sai hiljem saatuse tahtel Kristjani klassivend ja praegugi on nad parimad kamraadid.