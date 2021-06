„USSIKEELED“ | Julged sa seda endale tunnistada, kes või mis tegelikult sinu elu juhib ja hirme valdab? 

Teema üle pani meid arutlema kuskilt kuuldud lausekatke, et enamus USA kassafilme on seetõttu nii tüütud ja ajulagedad, et see on tehtud 13-14 aastaste poisslaste tarbeks, olgu siis tegemist (eel)tiineka enese või vaimselt sellesse vanusesse kinni jäänud isenditega.