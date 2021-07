Tühje kohvipakendeid koguv mees: mis on teiste jaoks prügi, on minu jaoks väärtuslik 

1990ndatel alguse saanud huvi on tänaseks päevaks arenenud niikaugele, et Karlo (52) kollektsioonis on kokku umbes 4500 erinevat kohvipaki ümbrist, mis saadud maailma eri paikadest. „Vanaemale toodi 80ndatel üks kohvipakend ja see hoiti millegipärast alles. 90ndate alguses, kui vanaema ja vanaisa surid, avastasin nende kööki koristades, et see oli köögikapi peale seisma jäänud. Ja niimoodi see kõik alguse saigi!“ meenutab mees.