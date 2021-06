Lauri Pedaja isarollist: kui tihtilugu võtavad beebi esimesed elukuud paljudelt ära isu veel lapsi saada, siis minuga läks vastupidi 

Lauri (34) ei ole teps mitte põline linnalaps ning seega ei tasu imestada, et kiire elutempo lõpuks mehe ära väsitas ja süda maale kippuma hakkas. „Elasin elu esimesed 16 aastat Mulgimaa väikeses külas Hallistes ja pealinna tulin pärast põhikooli.“ Mees nendib, et maale tagasi on teda alati kiskunud, kuid seal ei ole ju suurlinna tulesid ja seda teatavat sära, mida noorena taga aetakse. Nii temagi omal ajal. „Teadsin juba Tallinna kolides, et elu lõpuni ma sinna kindlasti ei jää. See oli lihtsalt väga vajalik etapp minu elus ja nüüd sai see õnneks läbi. Unistus täitus,“ tunnistab ta südamerahuga.