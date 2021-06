Antti Kammiste tegi elus 180kraadilise pöörde: oli viimane aeg midagi ette võtta, vastasel juhul oleksin ilmselt pidanud arsti poole pöörduma 

Lahtiste kätega on eluaeg muusiku, aga ka televisiooni saatejuhina leiba teeninud Antti (54) alati olnud – nagu ta ise ütleb, selliseid vajaduspõhiseid töid vist polegi, millega hakkama ei saaks. Puiduga tegelemine istub ehk paremini kui metalli väänamine, aga isegi ühe pliidi on mees oma pianistikätega valmis meisterdanud. Toona tuli appi sõbra isa, kes ehituskoolis just pottseppasid välja õpetas. Reegel, et lõõr peab olema pliidisuust väiksem, on tal nüüd alatiseks meeles.