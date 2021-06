„MÕTTEKOHT“ | Ühe ärevuse lugu: "Äkki polnud enam õhku, hing jäi kinni ja mul oli tunne, et suren" 

Ärevushäire ongi tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht teemaks. Kogemusnõustaja Kaire Gorlevski jagab enda elu ärevushäirega, mis on kestnud juba üle 20 aasta. Alguses oli see naise jaoks täielik katastroof, tal oli surmahirm. Nüüd on ta õppinud sellega koos elama ja otsustanud kogemusnõustajana abistada ka saatusekaaslaseid.

Sest ärevushäire on salakaval vaimse tervise probleemi, mis võib paista stressina, kuid tegelikult on tegu haigusega. See haigus jääb varju, sest seda ei osata märgata ega ära tunda. Ja samas kimbutab see väga paljusid meie hulgast - nii uskumatu, kui see ka pole – Eestis arvatakse ärevushäiret olevat kogenud isegi kuni 28 protsenti inimestest.