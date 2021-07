LUGEMISSOOVITUS | Kui soovid oma suhete saboteerimise lõpetada, siis siin on märk, mida oled oodanud 

Saksamaa tähelepanuväärse nõustaja uus teos „Mindfuck: armastus“ (Pegasus, 2021) toob läbi mitmete näidete lugejani arusaama, et me saboteerime enda suhteid liiga palju ja liiga tihti. Kurb tõde seejuures on, et me ei pruugi seda alati ise tähelegi panna enne kui on hilja.

Inimestel on suhetes erinevad hirmud, kuid Bock võtab need kõik ette ja annab ka klientide kogemuste näol nõu, mida muuta ja jälgida, et meie praegune või järgmine suhe oleks parim, mida me iial kogenud oleme. Kui lugeda teost avatud meelega, oled teel õiges suunas.